РИАМО – 25 янв. Следователи проведут проверку по факту ненадлежащего обслуживания в одной из частных клиник эстетической медицины в Москве, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«В эфире одного из регионального телеканала вышел сюжет о том, что после проведения косметологической процедуры в одном из салонов красоты в городе Москве лицо девушки покрылось волдырями и длительное время не заживает», – сказала Иванова.

Она уточнила, что по данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка всем доводам, озвученным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – резюмировала Иванова.