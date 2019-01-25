РИАМО – 25 янв. Дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы из-за снегопада в предстоящие выходные, трассы области обработают противогололедными реагентами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Согласно прогнозам синоптиков, 26 и 27 января в регионе ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. Сугробы вырастут на 20-25 сантиметров и могут достигнуть в Подмосковье 65-70 сантиметров и больше.

«В связи с приближающимся снегопадом будет проведена превентивная обработка автодорог противогололедными материалами. Особое внимание уделяется опасным участкам автомобильных дорог, таких как эстакады, путепроводы, мосты и крутые повороты», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Для выполнения работ по зимнему содержанию региональной сети автомобильных дорог в этом году подготовлено порядка 4,6 тысячи единиц техники, из них 520 – это новая дорожная техника, поступившая в «Мосавтодор» в рамках масштабного обновления парка в прошлом году.

«Было заготовлено более 1,5 миллиона тонн пескосоляной смеси – для обслуживания региональной улично-дорожной сети было заготовлено свыше 1 миллиона тонн реагентов, а для муниципальной улично-дорожной сети заготовлено 500 тысяч тонн», – уточняется в материале.

Интенсивное выпадение осадков начнется 26 января и продлится до 28 января. Мониторинг ситуации на дорогах осуществляется круглосуточно. Также ведется оперативное взаимодействие с МЧС и ГИБДД.

В выходные в Московской области прогнозируется сильный снегопад, метель, местами гололедица. Температура воздуха составит минус 12 градусов, порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.