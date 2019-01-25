РИАМО – 25 янв. Россия и Куба договорились о разработке программы по повышению эффективности энергетической инфраструктуры острова до 2030 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ряд документов между Российской Федерацией и Кубой представители стран подписали по итогам межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Договорились разработать программу до 2030 года, цель этой программы – повышение эффективности энергетической инфраструктуры и уход от поставок нефти», – сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Он уточнил, что данное решение связано в том числе с рисками из-за политического кризиса в южноамериканской Венесуэле.

Вице-премьер отметил, что на встрече также обсудили кредитные отношения, участие компаний из РФ в энергетической сфере острова, развитие железнодорожной инфраструктуры Кубы и восстановление авиатехники.