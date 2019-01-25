РИАМО - 25 янв. В предстоящие выходные в Москве и Подмосковья ожидается сильный снегопад, из-за обильных осадков сугробы могут вырасти до 55 сантиметров в столице и до 70 сантиметров в области, сообщается на сайте «Метеовести».

Уже около полудня субботы снеговые тучи, связанные с теплым атмосферным фронтом с запада, накроют Московский регион. Вечером снегопады станут сильными, задует юго-восточный ветер в порывах до 10-15 метров в секунду, видимость ухудшится до 1 километра и менее, на дорогах – снежные заносы.

«Обильные снегопады в Москве будут идти, не прекращаясь, в течение 45 часов (с 12 часов 26 января до 9 часов утра 28 января). Выпадет около 20 миллиметров осадков, или почти половина всей месячной нормы. Сугробы вырастут на 20-25 сантиметров и достигнут полуметра (55 сантиметров в столице, в Подмосковье – до 65-70 сантиметров и больше)», – говорится в сообщении.

Такие показатели в два раза превышают климатическую норму января и близки к абсолютному максимуму (63 сантиметра для Москвы).

На выходных нижний край облачности понизится до 90 метров, могут возникнуть проблемы с наземным и воздушным транспортным сообщениями, ожидаются задержки авиарейсов. За первый выходной день в Москве выпадет около 7 миллиметров осадков или около 10 сантиметров снега. Температура повысится ночью до минус 13-15 градусов, днем – минус 8-10.

В воскресенье в теплом секторе циклона в регионе продолжит вьюжить, снегопады примут обложной характер, прогнозируется еще 8-9 миллиметров осадков или 12 сантиметров снежного покрова дополнительно сверху, ночная температура повысится до минус 5-10 градусов, днем – минус 1-6.

«В ночь на понедельник станет прорываться холодный атмосферный фронт, заряды снега продолжатся до утра, после чего, с выходом гребня антициклона, погода наладится», – подчеркивают синоптики.

Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму. Тем не менее, рекордов суточного максимума осадков не ожидается. Это достижение принадлежит 1965 году, когда в январе за сутки выпало 20 миллиметров.

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