РИАМО - 25 янв. Бизнес Подмосковья приглашают обсудить меры по увеличению производительности труда и поддержке занятости на рабочих встречах в правительстве региона 31 января и 1 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В доме правительства Московской области пройдут рабочие встречи с представителями предприятий обрабатывающей промышленности региона, в ходе которых планируется обсудить меры поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», – отмечается в сообщении.

Данный проект направлен на работу с компаниями, имеющими выручку от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей, и относящимися к базовым несырьевым отраслям экономики РФ: обрабатывающие производства, транспорт, сельское хозяйство, строительство. Такие требования указаны в методике расчета показателей по производительности труда, разработанной в конце прошлого года Минэкономразвития.

В национальный проект включены три федеральных проекта: «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

В частности, Федеральный центр компетенций проводит внедрение мероприятий и обучение персонала по оптимизации производственных процессов, Минэкономразвития организовывает международные стажировки и переобучение кадров, а федеральный Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы под 1% для модернизации предприятий, которые повлияют на производительность труда.

Как сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в ходе запланированных встреч с промышленниками будут обсуждаться не только меры поддержки от федеральных органов власти, но также разработка дополнительных региональных программ.

«Основной темой предстоящих встреч станет обсуждение мнения бизнеса по мероприятиям, которые необходимо включить в региональные проекты для стимулирования вовлеченности промышленных предприятий в национальный проект. В Московской области действует региональный Фонд развития промышленности, в рамках которого могут появиться новые программы по предоставлению льготных займов для предприятий», – дополнил Хромов.

Региональный Фонд развития промышленности в 2018 году выдал льготных займов на сумму свыше 260 миллионов рублей. Финансовая поддержка оказывается по пяти программам: «Приобретение оборудования», «Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности», «Лизинговые проекты», «Комплектующие изделия» и «Проекты развития». Льготные займы от 20 до 300 миллионов рублей предоставляются под ставку от 1 до 5% в зависимости от программы.