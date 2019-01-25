РИАМО - 25 янв. На юго-западном участке Большой кольцевой линии метро началась проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Аминьевское шоссе» и «Давыдково», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новости с БКЛ: на юго-западном участке стартовала проходка левого перегонного тоннеля от «Аминьевского шоссе» в сторону станции «Давыдково». Сегодня на грандиозной стройке нового кольца мосметро работают уже 18 проходческих комплексов», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.