РИАМО - 25 янв. Подмосковные власти совместно с администрацией Ленинского района разработают план по реабилитации реки Купелинки, работа начнется со следующей недели, сообщил в пятницу на форуме «Сильное. Здоровое. Чистое» советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

В городе Видное Ленинского района прошел общественный муниципальный форум «Сильное. Здоровое. Чистое». Такие форумы проводятся в Подмосковье для мониторинга реализации приоритетных программ развития региона в сферах экономики, здравоохранения и экологии.

«Река Купелинка была проблемной точкой 2018 года, потому что в нее было очень много неочищенных сбросов, плюс отвратительное отношение самого застройщика, который построил очистное сооружение. Сейчас река вся заросла, она сильно обмельчала. Чтобы вернуть ее в надлежащее состояние, мы наметили план. Я думаю, уже со следующей недели начнем работать комплексно с администрацией. Будем делать мониторинг всех водовыпусков», - сказал Коган.

Глава Ленинского района Валерий Венцаль добавил, что еще одной важной задачей будет исключение попадания бытовых стоков в притоки реки.

«Нам нужно закольцевать нашу канализационную ветку в шестом и пятом микрорайонах, там проживает больше 50 тысяч человек. Следующая наша задача - увести бытовые стоки с Калининского пруда и с реки Купелинки. Работы будут закончены уже в конце года», - сказал Венцаль.

Предпринимателей, которые будут организовывать незаконные выпуски в реку, ждут штрафы, сами водовыпуски затампонируют.