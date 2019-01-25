РИАМО – 25 янв. Семь человек эвакуировали из-за возгорания в квартире жилого дома на Ярославском шоссе в столице, в настоящее время огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 20 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В 14:46 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании по адресу: Ярославское шоссе, дом 8, корпус 2. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу.

«Было установлено, что происходит загорание в квартире на втором этаже 12-этажного жилого дома. С вышележащих этажей спасено шесть человек, один человек выведен (проверяется бригадой скорой помощи)», – отмечается в сообщении.

В 17:08 загорание локализовано на площади 20 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.