Московская область предоставляет необходимые меры поддержки всем льготным категориям граждан. Будь то дети-сироты, многодетные семьи, пенсионеры или новый вид льготников - люди предпенсионного возраста. Регион уделяет большое внимание их профессиональной переподготовке, а также инклюзивному образованию детей-инвалидов, развитию областных вузов и обучению молодежи современным специальностям. О том, какие новые виды соцподдержки ожидают жителей Подмосковья в 2019 году и как в регионе готовятся к проведению ЕГЭ, в интервью РИАМО рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

- Ольга Сергеевна, сколько детей находятся в детских домах Московской области? Какова динамика их устройства в новые семьи?

- На сегодняшний день в регионе проживают более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 24 тысяч проживают в семьях. При этом 15,7 тысячи воспитываются под опекой и в приемных семьях и 8,5 тысячи детей - в семьях усыновителей. Сейчас в регионе насчитывается более 4 тысяч приемных семей, из них 415 созданы в 2018 году. За прошлый год органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в приемные семьи более 2 тысяч детей-сирот. Это хороший показатель.

В минувшем году начали работать шесть новых служб сопровождения замещающих семей. Всего их в регионе 83. Кроме того, у нас работает 75 школ для подготовки приемных родителей, три из них открылись в 2018 году.

Самое главное, что количество детей-сирот в Подмосковье становится меньше. Только за прошлый год региональный банк детей-сирот сократился на 14,1%. Радует, что дети находят новые семьи. За последние пять лет мы закрыли 29 детских домов. В ближайшие три года планируется закрыть еще 8 подобных учреждений. Сейчас в Московской области 15 детских домов.

- Как в регионе решается вопрос с жильем для детей-сирот?

- В 2018 году 746 подмосковных детей-сирот вселились в отдельные квартиры. В 2019 году планируем обеспечить жильем 623 сироты. Причем более 60% квартир для них находятся в домах-новостройках. Самое большое количество квартир в новостройках предоставлено в Раменском и Сергиево-Посадском муниципальных районах, городских округах Балашиха, Люберцы и Орехово-Зуево. Это комфортабельное жилье, полностью готовое к тому, чтобы в нем жить. Из регионального бюджета на эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей.

- Московская область была одним из первых субъектов РФ, где утвердили льготы для предпенсионеров на переходный период реформы. Если говорить об объеме новых льгот для инвалидов и пенсионеров, к чему регион будет стремиться в 2019 году?

- С 1 января 2019 года гражданами предпенсионного возраста считаются женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, т.е. за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно. В течение этих пяти лет лица предпенсионного возраста получают те же меры социальной поддержки, что и пенсионеры, включая бесплатный проезд на ж/д транспорте, бесплатное зубопротезирование (если доход ниже 2,5 прожиточного минимума) и др.

В Московской области ежегодный прирост граждан, получающих пенсию по старости, ориентировочно составляет 30 тысяч человек, и им предоставляются все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. То же касается других категорий льготников.

Кроме того, мы стали первым субъектом РФ, установившим ежемесячную выплату для осуществления ухода за инвалидами I и II группы – чтобы одиноким инвалидам мог оказываться уход на дому вместо помещения их в дома-интернаты. Порядок и условия назначения этой выплаты будут утверждены правительством Московской области уже в I квартале 2019 года.

- Как обстоят дела с трудоустройством предпенсионеров и пенсионеров? Сколько человек данной категории трудоустраиваются и какие вакансии для них есть на бирже труда? Планируются ли новые формы поддержки в этом году?

- С начала года по 18 января включительно в службу занятости обратилось 246 граждан предпенсионного возраста, 225 из них это те, кто был уволен с работы. Из числа обратившихся работу нашли два человека.

В 2018 году в службу занятости обратилось более 3,9 тысячи человек, которым до назначения страховой пенсии по старости оставалось два года. Более 1,6 тысячи человек было трудоустроено, что составляет 42% от обратившихся. Пенсионеров за этот период обратилось более 6,3 тысячи человек, нашли работу 53%.

При этом гражданам предпенсионного возраста, уволенным в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы, назначается стандартное пособие на календарный год. Если гражданин имеет не менее 26 недель трудовых отношений, то ему назначается пособие по безработице в размере 11 280 рублей. Кроме того, если стаж превышает 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, то период выплаты пособия по безработице увеличивается на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж.

У пенсионеров и лиц предпенсионного возраста наиболее востребованы рабочие и «сидячие» профессии - сторож, охранник, контролер контрольно-пропускного пункта, диспетчер, кладовщик, уборщик производственных помещений и должности служащих - бухгалтер, инженер, администратор, менеджер, делопроизводитель.

В Московской области с 2019 года организовано профобучение лиц предпенсионного возраста с учетом востребованности в регионе определенных навыков и компетенций. По предварительным оценкам Минсоцразвития, в этом году такое обучение пройдут более 1,9 тысячи человек.

- Если говорить о самых знаковых достижениях прошлого года в социальной сфере, то нельзя не вспомнить про бесплатный проезд для пенсионеров. Все успели перекодировать свои социальные карты?

- Все жители Подмосковья, кому предоставлено право бесплатного проезда, перекодировали свои социальные карты для проезда на пригородном железнодорожном и городском транспорте Москвы. Социальной картой жителя Московской области пользуются около 2,4 миллиона человек – это самая популярная мера социальной поддержки в регионе.

- Что касается многодетных семей, планируются ли для них дополнительные меры поддержки в 2019 году?

- В настоящее время в Московской области проживают 75 тысяч многодетных семей. Их число увеличивается в среднем на 14% в год (в период 2013-2017 годов выросло почти в 2 раза). Это стало возможным благодаря эффективной системе мер социальной поддержки семей с детьми, на которую ежегодно расходуется около 15 миллиардов рублей. В целом многодетным семьям Московской области оказывается более тридцати мер социальной поддержки, из них десять разработаны специально для этой категории льготников.

- Какие изменения происходят в сфере образования?

- Только за последние пять лет в Подмосковье открыли 100 новых школ. За следующую пятилетку планируем ввести еще около 200. Открываются и детские сады - с 2013 года в регионе их построено порядка 400. Чтобы работа в сфере образования была более эффективной, в Московской области создаются два образовательных кластера: естественно-математический на базе Физтехлицея в Долгопрудном и гуманитарный - на базе Гимназии имени Примакова в Одинцовском горокруге. Это делается для того, чтобы выявить одаренных детей еще в раннем возрасте и помочь им выбрать образовательную траекторию в сфере самых современных высокотехнологичных или гуманитарных профессий.

Постепенно Подмосковье выходит в лидеры и по профобразованию. У нас трудоустраивается почти 90% целевиков, поэтому больше половины выпускников 9-х классов выбирают колледжи, техникумы и училища. Конкурс в профессиональные образовательные учреждения в среднем составляет до 3 человек на место, по некоторым специальностям - до 7 человек.

Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются такие направления, как информационные технологии, авиастроение и машиностроение.

- Насколько востребованы выпускники подмосковных вузов? Кого в них готовят?

- В регионе шесть вузов: Московский государственный областной университет (МГОУ), Университет «Дубна», Орехово-Зуевский гуманитарно-технологический университет (ГГТУ), Коломенский социально-гуманитарный университет (ГСГУ), Технологический университет (г. Королев) и Академия социального управления (АСОУ).

Мы гордимся каждым из них. Два наших университета входят в сотню лучших вузов России: «Дубна» и Технологический университет в Королеве. При этом с каждым годом «Дубна» укрепляет свои позиции в рейтинге. Готовят в Подмосковье специалистов по различным специальностям, но акцент сделан на педагогическом направлении. Из 120 направлений подготовки больше половины – педагогические специальности.

Помимо педагогических – истории и обществознания, начального образования, русского языка и литературы популярны и инженерные специальности: информационные системы и технологии, авиастроение, электроэнергетика и электротехника, проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.

Для самых успешных студентов предусмотрены меры поддержки – именная стипендия «Подмосковье» в 24 тысячи рублей, которая выплачивается раз в полугодие, и научные гранты губернатора Московской области для студентов и аспирантов (50 тысяч и 135 тысяч рублей соответственно).

Кроме того, лучшие студенты отправляются на стажировку в Германию, Ирландию, Китай, Францию, Италию, а преподаватели - еще и в Австрию, Сингапур, Словакию, Чехию, Швейцарию, Великобританию, Финляндию.

- Подмосковье выплачивает также премии учителям, подготовившим 100-балльников по ЕГЭ. Продолжится ли эта практика в 2019-м?

- Эти выплаты учителям продолжатся. Уверена, что таких ребят будет не меньше, чем в прошлом году. Замечу, что в 2018 году число сдавших ЕГЭ на сто баллов в Подмосковье увеличилось более чем в полтора раза: с 323 в 2017 году до 530 человек.

- Какую подготовительную работу к проведению ЕГЭ осуществляет Минобразования в этом учебном году?

- В 2019 году Единый государственный экзамен в Подмосковье будут сдавать 34,5 тысячи выпускников 11-х классов, это на тысячу больше, чем в прошлом году.

Специалисты Минобразования на протяжении всего года проводят обучение муниципальных координаторов, обсуждают с ними актуальные подходы к подготовке проведения ЕГЭ в соответствии с новыми методическими рекомендациями.

Не остаются без внимания сами выпускники и их родители. С ними в муниципалитетах проводятся мероприятия по разъяснению процедуры сдачи выпускных экзаменов.

Мы понимаем, что для любого ребенка и родителя экзамен является стрессом. Очень важно, чтобы процедура проведения экзамена была понятна каждому. Поэтому и родители, и сами ученики могут задать все интересующие их вопросы руководителям школ, узнать об изменениях процедуры экзаменов. Мероприятия проводятся совместно с представителями местных администраций при поддержке Рособрнадзора. Собрания пользуются большой популярностью, на каждое из них приходят порядка 400 человек.

- Как можно оценить потребность региона в развитии инклюзивного образования и сколько детей с ограниченными возможностями обучаются в Московской области?

- В этом действительно есть необходимость. В Московской области свыше 22 тысяч детей получают образование инклюзивно, в их обучении задействовано более 1,3 тысячи школ. В 32 общеобразовательных организациях региона предусмотрена сетевая форма обучения. У нас созданы все условия для образования детей с особыми образовательными потребностями (нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелыми речевыми нарушениями, умственной отсталостью, задержкой психоречевого развития, расстройством аутистического спектра).

Такие дети проходят обучение в 41 дошкольной образовательной организации компенсирующего вида и в 69 школах для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В 39 учреждениях дети находятся круглосуточно. Особое внимание уделяется успешной социализации таких детей, важнейшим аспектом которой является комплексное сопровождение обучающихся. В Подмосковье для этих целей работают 24 центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей с нарушениями в развитии организовано в 66 психолого-медико-педагогических комиссиях.

Мы поддерживаем все новые идеи по развитию инклюзивного образования в регионе. Например, сейчас проходит II региональный конкурс «Лучшая практика инклюзивного профессионального образования Московской области», который призван выявить лучшие практики для их дальнейшего тиражирования. Это очень важно, ведь специалисты по инклюзивному образованию делают учебный процесс для всех учеников в одинаковой степени эффективным и комфортным. Все желающие могут отправить заявку на участие до 8 февраля, а лучшие из них представят свои работы в финале.

- В прошлом году Подмосковье принимало гостей ЧМ-2018, что стало, наверное, самым знаковым событием для региона. Что в целом можно сказать о развитии физкультуры и спорта в Московской области?

- Мы по праву считаемся одним из самых спортивных регионов России. Только за последние годы число жителей Подмосковья, занимающихся спортом, увеличилось более чем на миллион человек. Для этого мы создаем все условия: открываем новые ФОКи, проводим массовые мероприятия, поддерживаем талантливую молодежь.

В прошлом году на территории Московской области проведено 522 официальных спортивных мероприятия, из них 53 международных, 469 межрегиональных и всероссийских, а также 10 тысяч физкультурно-массовых мероприятий. Говоря о наших достижениях, не стоит забывать, что подмосковные атлеты завоевали 8 медалей на прошедших в Пхенчхане Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх.