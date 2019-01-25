РИАМО - 25 янв. Бабушкинский суд Москвы в пятницу не стал арестовывать начальника ОМВД России по городскому округу Чехов Андрея Большакова, избрав для него запрет определенных действий до 23 марта, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Суд избрал в отношении Большакова меру пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта», - сказал собеседник агентства.

В Чехове возбуждено два уголовных дела по фактам получения взяток сотрудниками местного ОМВД, один из них - начальник ОМВД России по городскому округу Чехов Андрей Большаков. Проведены обыски по местам жительства и в служебных кабинетах указанных сотрудников полиции, а также их руководства с целью проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений.

По данным ГУ МВД по Московской области, в отношении полицейских в настоящий момент идет служебная проверка, по результатам которой они будут уволены из ОВД и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители.