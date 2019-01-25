РИАМО - 25 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в пятницу задержали и отменили 32 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали один рейс, в «Домодедове» 11 рейсов задержано, девять отменено, в «Шереметьеве» задержали 11 рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.