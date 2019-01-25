РИАМО - 25 янв. В пятницу загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Практически полностью стоит Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо, затруднения отмечаются на юго-востоке, востоке, юге по внешней стороне МКАД, на севере, северо-западе, юго-востоке внутренней стороны МКАД.

Очень плотное движение транспорта отмечается в центре города. Загружены набережные Москвы-реки и Водоотводного канала. Скорость движения на улицах Новых Арбат, Большая Лубянка, Знаменка, Варварка, Солянка, Мясницкая и Маросейка составляет от 3 до 15 километров в час.

По прогнозу сервиса, в 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в пять баллов, в 21:00 – в три балла.