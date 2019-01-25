РИАМО - 25 янв. В скором времени владельцам электромобилей придется платить за пользование зарядными станциями в Подмосковье, сообщил журналистам в пятницу министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

«В ближайшее время будет введена оплата на уровне тарифов за электрическую энергию для прочих потребителей. Мы ведем совместную работу с Федеральной антимонопольной службой, федеральным министерством энергетики для того, чтобы появилась определенность. Либо это будет свободное ценообразование, либо отдельный тариф для электрозарядки», - сказал Неганов.

Он отметил, что на данный момент электромобили в Московской области подзаряжаются бесплатно.

Ранее Неганов сообщил, что в Подмосковье зарегистрировано около 300 электрических автомобилей.

С 2016 года под эгидой министерства энергетики Московской области на территории региона создается опорная сеть зарядных станций для поддержки существующих электрокаров и стимулирования дальнейшего роста их числа. На сегодняшний день сеть насчитывает порядка 50 зарядных станций мощностью 22 киловатта.

В основном зарядные станции располагаются у торгово-развлекательных центров, МФЦ, объектов культурного наследия. Две станции мощностью 50 киловатт расположены вблизи аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово».

Доступ к электрозарядной инфраструктуре осуществляется через мобильное приложение, где можно ознакомиться с картой всех зарядных станций на территории Подмосковья и проложить маршрут до ближайшей. Приложение доступно для платформ iOS и Android.