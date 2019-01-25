РИАМО – 25 янв. Столица продолжает переход на экологичные виды транспорта, власти города заключили контракт жизненного цикла (КЖЦ) с ПАО «КамАз» на поставку 100 электробусов и 36 ультрабыстрых зарядных станций к ним, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«Всего на сегодняшний день на КЖЦ в транспортной сфере приходится больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы: за пять лет он составил 435 миллиардов рублей», – отмечается в сообщении.

КЖЦ имеет долгосрочный характер, поэтому город в результате его заключения получает лучшее соотношение цены и качества транспортных средств. Кроме того, равномерно распределены расходы бюджета.

Машины от ПАО «КамАз» будут отвечать современным мировым стандартам: их оснастят оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, пассажиры смогут пользоваться в электробусах бесплатным Wi-Fi.

Контракт жизненного цикла, который заключен с «КамАзом» , предусматривает не только приобретение электробусов, разработанных в полном соответствии с требованиями города, но и дальнейший сервис и поставку комплектующих в течение 15 лет. Цена контракта составила 6,57 миллиарда рублей.

В будущем КЖЦ могут стать перспективным механизмом ГЧП: например, в сфере ЖКХ – при установке общедомовых приборов учета и закупке коммунальной техники, в здравоохранении – для приобретения медицинского оборудования.