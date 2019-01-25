РИАМО – 25 янв. До 17 февраля на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» действует специальное предложение на бензин АИ-92 и «Опти-92» - при заправке от 30 литров клиенты получают скидку в один рубль на каждый приобретенный литр, говорится в сообщении пресс-службы сети.

«Акция проходит на всех АЗС «Газпромнефти» в России, кроме автоматических. Скидка по специальному предложению не суммируется со скидками по другим акциям сети АЗС «Газпромнефть», - говорится в сообщении.

Подробности и правила акции можно узнать на сайте: www.gpnbonus.ru.

Согласно опросу, проведенному экспертами независимого профильного издания «За рулем» и аналитическим агентством «Автостат» в конце 2018 года, треть российских автомобилистов регулярно используют бензин марки 92. По популярности он уступает лишь бензину с октановым числом 95 – им заправляются более половины опрошенных респондентов.

«Действительно, для многих заправка 92-м бензином, да еще и по акции – экономичное решение. При этом эксперты напоминают, что при выборе марки бензина следует прежде всего придерживаться рекомендаций, указанных производителем в инструкции и на лючке бака автомобиля», - добавляется в материале.