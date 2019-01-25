РИАМО - 25 янв. В Московской области зарегистрировано порядка 300 автомобилей на электротяге, на территории региона создается опорная сеть зарядных станций, сообщил в пятницу журналистам министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

«На территории Московской области зарегистрировано около 300 электромобилей», – сказал Неганов.

Он отметил, что всего в России на учете стоит около 2,7 тысяч электрических автомобилей.

«У нас большинство машин, которые ездят, – это вторичность японского рынка. Российских производителей электромобилей еще нет, но надеюсь, в ближайшие время появится, может быть даже в Подмосковье», – добавил Неганов.

Под эгидой министерства энергетики Московской области с 2016 года на территории региона создается опорная сеть зарядных станций для поддержки существующих электрокаров и стимулирования дальнейшего роста экологически чистого транспорта. На сегодняшний день сеть насчитывает порядка 50 зарядных станций мощностью 22 киловатта.

Основные места расположения зарядных станций – торгово-развлекательные центры, МФЦ, объекты культурного наследия. Две станции мощностью 50 киловатт расположены вблизи аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово».

Доступ к электрозарядной инфраструктуре осуществляется через мобильное приложение, где можно ознакомиться с картой всех зарядных станций на территории региона и проложить маршрут до ближайшей. Приложение доступно для платформ iOS и Android.