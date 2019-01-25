РИАМО - 25 янв. В связи с прогнозируемым синоптиками сильнейшим с начала зимы снегопадом, в предстоящие выходные Московская железная дорога готова перейти на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Дополнительные меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок как на радиальных линиях железной дороги, так и на Московском центральном кольце.

«Подготовлено необходимое количество снегоуборочной техники, формируются дополнительные бригады железнодорожников для усиленного контроля объектов инфраструктуры. С локомотивными бригадами проводятся дополнительные инструктажи о ведении поездов в сложных погодных условиях», – отмечается в материале.

В настоящее время продолжаются работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега.

В течение дня курсируют более 60 единиц снегоочистительных и пневмообдувочных машин. Также в уборке участвуют около 2 тысяч железнодорожников.

В Московском регионе в предстоящие выходные начнет сыпать сильный снег, усилится ветер в порывах до 15 метров в секунду, поднимется метель.