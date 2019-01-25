РИАМО - 25 янв. Подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» заключило контракт на капитальный ремонт части перронов аэропорта «Домодедово» стоимостью 176,1 миллиона рублей, следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

Максимально за выполнение капитального ремонта искусственных покрытий перронов аэродрома «Домодедово» предприятие было готово заплатить порядка 185,5 миллионов рублей собственных средств. На открытый конкурс поступило четыре заявки, необходимым требованиям соответствовали три из них.

Победителем конкурсной процедуры признали ООО «Региональная строительная компания» из Москвы, которое предложило выполнить работы за 176,1 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, капремонт перронов должен быть завершен до 31 мая 2019 года.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы аэропорта «Домодедово», ожидается, что проведенные работы продлят на 10 лет срок эксплуатации основного маршрута, по которому самолет после приземления доезжает до терминала.

Ранее Главгосэкспертиза России подтвердила достоверность определения сметной стоимости капремонта части перронов аэродрома «Домодедово». Проект предполагает капитальный ремонт искусственных покрытий маршрута руления от первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) к местам стоянки воздушных судов. Продолжительность работ составит 1,5 месяца.