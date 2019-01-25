РИАМО - 25 янв. В Наро-Фоминском городском округе следователи выясняют обстоятельства смерти 36-летнего мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В городе Апрелевка в квартире жилого дома без внешних признаков насильственной смерти нашли тело 36-летнего мужчины. По данному факту <…> организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

По предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате острой коронарной недостаточности.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отмечается в материале.