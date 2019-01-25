РИАМО – 25 янв. В Московской области в пятницу стартовала акция «Покорми птиц», в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове участники повесили кормушки для пернатых, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Вместе с зампредом правительства Подмосковья – министром экологии и природопользования Московской области Дмитрием Куракиным кормушки вешали глава муниципалитета Андрей Иванов, юные хоккеисты и легендарный вратарь сборной СССР по хоккею, многократный олимпийский чемпион и призер чемпионатов мира Владимир Мышкин.

«В такой мороз птицам нелегко добывать себе корм. Именно поэтому в прошлом году Минэкологии впервые провело акцию «Покорми птиц». Мы не ожидали такого фантастического результата: 51 муниципалитет Подмосковья поддержал нас, вывесить кормушки вышли десятки тысяч людей. Я уверен, что в этом году результат будет, как минимум, не хуже. Помогая птицам и животным, охраняя природу Подмосковья, мы помогаем самим себе, вкладывая силы и эмоции в собственное будущее, в будущее наших детей», – сказал Куракин.

Мышкин также повесил кормушку, а затем вручил детям подарки – уникальные хоккейные клюшки, сделанные в рамках проекта «Детки Кремлевской елки», который с 2017 года реализуются при поддержке управления делами президента РФ.

«Суть программы в том, что из древесины кремлевской елки делаются клюшки, скворечники и другие подарки для детей. Всего в рамках проекта было изготовлено более 300 клюшек. Кроме того, дети при участии Национального экологического корпуса проращивают семена ели до стадии сеянца, чтобы «детки» вновь были высажены в разных регионах России, в том числе и в Подмосковье», – отмечается в сообщении.

Участники призвали жителей Подмосковья присоединиться к акции и, вывесив кормушки, разместить в социальных сетях фотографии с хэштегом #покормиптиц. Авторы лучших фото получат памятные сувениры от Минэкологии.