РИАМО - 25 янв. С начала года из лесов Подмосковья спасательные отряды вывели 11 человек, в том числе пять детей, в основном люди теряются во время лыжных прогулок и поездок на снегоходе, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2019 года по настоящее время поисково-спасательные подразделения Подмосковья вывели из леса 11 заблудившихся, в том числе пять детей. Поисковые работы были проведены оперативно, без негативных последствий для жизни и здоровья потерявшихся», - сказал Пестов.

Как правило, в холодное время года в лесу теряются любители зимних видов спорта – лыжных прогулок, поездок на снегоходе. При потере ориентира выбраться самостоятельно из зимнего леса очень сложно.

В поисках потерявшихся людей участвуют профессиональные спасатели, добровольцы и волонтеры, кинологические расчеты, при необходимости задействуется авиация, в том числе беспилотная.

В связи с установившимися сильными морозами специалисты рекомендуют воздержаться от длительных прогулок по лесу.

«Если же вы все-таки оказались в лесу и потеряли ориентир - следует незамедлительно звонить на номер «112». Оперативному поиску заблудившихся людей в лесу помогает функция геопозиционирования, внедренная в областную систему-112 в 2017 году. Если телефон потерявшегося в лесу человека заряжен и исправен, то при обращении в систему-112 операторы автоматически определяют его местоположение», - добавляется в сообщении.

В зависимости от ситуации (возраста заблудившегося, состояния здоровья и так далее) специалисты могут самостоятельно сориентировать его на выход из леса, либо направить на помощь поисковый отряд.