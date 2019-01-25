РИАМО - 25 янв. Родильный дом столичной клинической больницы №40 департамента здравоохранения Москвы получил международный статус ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

По словам руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, родильный дом больницы №40 открылся после полной реконструкции менее чем полтора года назад, в августе 2017 года. В 2018 году здесь родилось более 4 тысяч малышей.

«За такой короткий срок специалисты не только создали все условия для комфортного пребывания мамы и малыша, но и привели все процессы в соответствие с международными требованиями ВОЗ и ЮНИСЕФ. Это девятый московский роддом, получивший международное признание, что подтверждает высокий уровень родовспоможения в столице», – заявил Хрипун.

Работа роддома полностью соответствует принципам ВОЗ и ЮНИСЕФ, что означает наличие условий, максимально эффективно поддерживающих грудное вскармливание и круглосуточное совместное размещение матери и ребенка.

Основной профиль больницы – онкология, поэтому в роддоме оказывают помощь в первую очередь женщинам с онкологическими заболеваниями.

Роддом представляет собой центр женского здоровья, в составе которого сейчас работают: отделение дневного стационара, отделение патологии беременности, консультативно-диагностическое отделение, кабинет катамнеза, кабинет бесплодия, шесть женских консультаций, отделение гинекологии головного стационара, а также созданный в 2018 году стационар кратковременного пребывания гинекологического профиля.

В Москве статус «Больница, доброжелательная к ребенку» также имеют родильный дом №25 при больнице №1 имени Н.И. Пирогова, роддом при больнице имени В.П. Демихова, роддом при больнице №29 имени Н.Э. Баумана, перинатальный центр больницы имени М.П. Кончаловского (Зеленоград), перинатальный центр больницы №24, роддом больницы имени С.С. Юдина, роддом больницы имени Ф.И. Иноземцева, роддом №4 при больнице имени В.В. Виноградова.

В 1992 году ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали совместную инициативу по созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания. Для получения статуса «Больница, доброжелательная к ребенку» роддом принимает на себя обязательства осуществить «10 принципов успешного вскармливания». Работа по созданию в акушерских стационарах благоприятных для грудного вскармливания условий в рамках инициативы ВОЗ и ЮНИСЕФ осуществляется более чем в 22 тысячах больниц в 157 странах мира.