РИАМО – 25 янв. Более тысячи машино-мест были зарегистрированы в Подмосковье в прошлом году, жители региона могут подать документы для постановки на кадастровый учет в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«По итогам 2018 года управление Росреестра по Московской области зарегистрировало 1089 прав на машино-места», – отмечается в сообщении.

Машино-места являются объектами недвижимости, что предполагает соответствующие действия по постановке их на кадастровый учет и государственной регистрации прав.

«Количество зарегистрированных машино-мест на территории Московской области растет. В соответствии с поданными заявлениями на проведение регистрационных действий в 2017 году было зарегистрировано 190 прав на машино-места. В первом полугодии 2018 года – 462 права, во втором полугодии – 627 прав», – уточняется в материале.

Для постановки машино-места на кадастровый учет и регистрации прав или перехода прав собственности на машино-место в результате сделки собственники могут обратиться в многофункциональные центры предоставления госуслуг или подать документы в электронном виде через официальный сайт Росреестра.