РИАМО - 25 янв. Из-за массовых мероприятий в столице в честь Дня студента неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварийной ситуации, сообщается на сайте «Московский паркинг».

В пятницу в столице проходят мероприятия, посвященные Дню студента. Московских студентов ждут концерты, спектакли, выставки и экскурсии, различные спортивные развлечения. В местах проведения массовых мероприятий ожидается большое скопление людей.

«В связи с этим ГКУ «АМПП» просит водителей соблюдать правила парковки и оставлять автомобили только в разрешенных местах. Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварийно-опасной ситуации», – говорится в сообщении.

Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы». По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.