РИАМО – 25 янв. Управляющая компания «ДГХ» из Коломны исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о закрытии теплового контура дома №12 по улице Сапожковых, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторы вышли на проверку по обращению жителя. Было выявлено, что тамбурная дверь одного из подъездов не имеет плотного притвора, и на ней отсутствует закрывающее устройство. Кроме того, на трубах центрального отопления в тамбуре отсутствовала теплоизоляция», – говорится в сообщении.

Управляющей компании дали неделю, чтобы устранить нарушения. По истечении этого срока предписание было исполнено: тамбур подъезда привели в порядок. Однако начальнику участка, который обслуживает дом на улице Сапожковых, пришлось оплатить штраф.

«На должностное лицо управляющей компании был составлен протокол о несоблюдении требований энергетической эффективности. Начальник участка был оштрафован на 5 тысяч рублей», – сказал руководитель областной Госжилинспекции Вадим Соков.