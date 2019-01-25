РИАМО – 25 янв. ООО «УК «Евродом» по предписанию Госжилинспекции Московской области вернула более 200 тысяч рублей жителям дома №20 по улице Новая в деревне Лобаново Истринского городского округа, компания неправильно начисляла плату за вывоз твердых бытовых отходов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Госжилинспекцию обратились жители многоквартирного дома №20 по улице Новая в деревне Лобаново. Они сообщили о том, что управляющая данным домом УК неверно выставила плату за услугу «вывоз ТБО». Собственники потребовали провести проверку правильности начислений платы за коммунальную услугу и произвести перерасчет.

«По обращению жителей инспекторами была проведена внеплановая документарная проверка. Сотрудники Госжилинспекции установили, что в многоквартирном доме в качестве платы за содержание и ремонт общедомового имущества с учетом вывоза твердых бытовых отходов управляющая компания ООО «УК «Евродом» с августа 2017 по май 2018 года ежемесячно выставляла собственникам помещений сумму в размере 36 рублей 23 копейки за квадратный метр», – сказал руководитель областной Госжилинспекции Вадим Соков.

Он добавил, что это противоречит решению совета депутатов городского округа Истра, в соответствии с которым размер данной платы не должен превышать 30 рублей 20 копеек за квадратный метр. Другой тариф на общем собрании собственников принят не был.

По результату проведенной проверки, ООО «УК «Евродом» получила предписание об устранении нарушения и проведении перерасчета начисленных ранее сумм.

«В установленный срок управляющая организация отчиталась о проведении перерасчета, предоставив копии соответствующих квитанций. В ходе контрольной проверки жилищные инспекторы убедились в том, что предписание исполнено в полном объеме, – отметил Соков.

Собственникам жилых помещений был произведен перерасчет в размере 206,594 тысяч рублей.