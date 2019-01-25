РИАМО - 25 янв. В прошлом году фирменные экспрессы Центральной пригородной пассажирской компании, соединяющие Москву с областными центрами и подмосковными городскими округами Дубна и Орехово-Зуево, перевезли более 5,5 миллионов пассажиров, что на 8,5% больше итогов 2017 года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК.

«Более 5,5 миллионов пассажиров перевезли фирменные экспрессы ЦППК в 2018 году. Это на 8,5% больше, чем в 2017 году. Пик перевозок зафиксирован в августе — почти 600 тысяч поездок за месяц», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самым востребованным стал маршрут Москва - Калуга. Фирменные экспрессы перевезли на этом направлении более 1,5 миллионов человек за год.

«В 2018 году всем экспрессам с предоставлением мест был присвоен статус фирменных. Они курсируют по межобластным маршрутам и соединяют Москву с Тулой, Калугой, Рязанью, Владимиром, Александровым. Также они выполняют рейсы в два крупных подмосковных города —Дубну и Орехово-Зуево», - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, на вагонах ряда экспрессов (находящихся в собственности компании) размещены специальные наклейки. Также они особым образом отображаются на табло станций полигона компании и в электронном расписании ЦППК.

Фирменные экспрессы — это быстрый и комфортныйспособ передвижения: в вагонах установлены удобные кресла, есть Wi-Fi, кондиционеры, биотуалеты. Билеты можно купить в кассах, на сайте pass.rzd.ru и через мобильное приложение ОАО «РЖД». Все проездные документы на фирменные экспрессы оформляются с указанием мест.