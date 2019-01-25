РИАМО - 25 янв. Спасатели ликвидировали возгорание в квартире многоэтажки на улице Генерала Кузнецова в столичном районе Выхино-Жулебино, спасено восемь жильцов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание происходило на улице Генерала Кузнецова, дом 23. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу.

«Происходило загорание в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома. В 15:17 загорание локализовано. В 15:26 – ликвидировано. Из соседних квартир спасли восемь человек», – говорится в сообщении.

Одного человека передали медикам скорой помощи для проверки, добавляется в материале.

Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.