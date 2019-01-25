РИАМО – 25 янв. В бывшем военном городке Клина по предписаниям Госадмтехнадзора установили 23 светильника, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сотрудники территориального отдела №2 Госадмтехнадзора Московской области обязали местную администрацию привести в надлежащее состояние освещение в бывшем военном городке «Клин-5» и подходы к остановкам в городе Высоковске.

«В результате деятельности инспекторов в городке было установлено 23 новых светодиодных светильника, а в Высоковске на улице Владыкина обустроена пешеходная зона и подходы к автобусным остановкам», – отмечается в сообщении.

Кроме того, благодаря вмешательству Госадмтехнадзора, в кратчайшие сроки было завершено благоустройство внутридворовой территории у дома 4 по улице Клинской.

«После привлечения к административной ответственности и выдачи предписания подрядчик установил современную детскую площадку с яркими и удобными игровыми формами, и мягким покрытием. Ранее жители в течение месяца пытались сдвинуть решение вопроса с «мертвой точки». Добиться желаемого им удалось только после обращения в надзорную службу», – уточняется в материале

Значительная работа в прошедшем году проведена местным территориальным отделом и по контролю за соблюдением тишины и покоя граждан: рассмотрено 35 жалоб жителей. В результате нарушение покоя в установленные законом часы было устранено.

«По фактам парковки автомобилей на газонах и детских площадок привлечено к ответственности 38 владельцев автотранспорта. Для профилактики подобных нарушений отдел добился установки более 700 погонных метров газонных ограждений», – заключается в пресс-релизе.