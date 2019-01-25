РИАМО – 25 янв. В России повысили цену на курицу, стоимость увеличилась почти на 22%, сообщает Газета.ru.

«Согласно имеющейся информации, в январе средневзвешенная оптовая цена на мясо кур превысила прошлогодний показатель на 21,8% и составила 117,2 тысячи рублей за тонну. При этом средняя потребительская цена продукта увеличилась на 22,4% и составила 152,71 рублей за килограмм», – отмечается в сообщении.

Также подорожали свинина и говядина, но цены на них выросли не так сильно (8 и 3,4%).