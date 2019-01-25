РИАМО - 25 янв. Сотую станцию для зарядки электромобилей, интегрированную в опору системы наружного освещения установили в городском округе Химки, сообщил в пятницу журналистам министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

«Сегодня радостное событие - мы открываем юбилейную сотую точку электрозарядной инфраструктуры Московской области. В прошлом году мы подготовили в рамках программы «Свет в мой город» большое количество опор двойного назначения, которые создают комфортные условия во дворе, чтобы было светло, и дают возможность заряжать электромобиль», - сказал Неганов.

Он отметил, что городской округ Химки является лидером по количеству установленных электрозарядных опор двойного назначения, здесь их более 30 опор.

«Мы делаем, в первую очередь, сейчас инфраструктуру для электромобилей. Электромобили в Химках есть, мы за этим следим. Сейчас заряжать автомобиль можно бесплатно, но в скором времени появится карточка, с помощью которой можно будет оплачивать зарядку», - добавил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Неганов уточнил, что доступ к электрозарядной инфраструктуре осуществляется через мобильное приложение, где можно ознакомиться с картой всех зарядных станций на территории региона и проложить маршрут до ближайшей. Приложение доступно для платформ iOS и Android.

«Сейчас количество пользователей электромобилей не такое большое. Нужно понять насколько меры, которые были предприняты на первом этапе с разворачиванием опорной инфраструктуры позволят поднять интерес к этому направлению», - добавил Неганов.

По его словам, если интерес у жителей Московской области к электромобилям увеличится, то в Подмосковье дадут старт второму этапу по установке электрозарядных опор.

Под эгидой министерства энергетики Московской области с 2016 года на территории региона создается опорная сеть зарядных станций для поддержки существующих электрокаров и стимулирования дальнейшего роста экологически чистого транспорта. На сегодняшний день сеть насчитывает порядка 50 зарядных станций мощностью 22 киловатта.

Основные места расположения: торгово-развлекательные центры, МФЦ, объекты культурного наследия, и две станции мощностью 50 киловатт, расположены вблизи аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово».

С 2018 года началась активная работа по установке во дворах многокватрирных домов сети домашних зарядных станций. «Умными опорами» освещения со встроенными зарядками могут пользоваться не только владельцы электротранспорта, но и владельцы электрических самокатов и велосипедов. На сегодняшний день запущено 100 таких опор в Красногорске, Люберцах, Химках, Мытищах и других городах Подмосковья. И эта работа продолжается усиленными темпами. К концу января число «умных опор» должно удвоится.