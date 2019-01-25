РИАМО - 25 янв. В подмосковном Домодедове перед судом предстанет 66-летний директор государственного унитарного геологического предприятия, обвиняемый в невыплате заработной платы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Как уточняется в материале, с января 2015 года по сентябрь 2016 года директор предприятия не выплачивал заработанную плату 34 работникам на общую сумму более 10 миллионов рублей.

«В то же время директор предприятия сам периодически получал заработную плату, а денежные средства, перечисленные в ФГУГП, расходовал на развитее предприятия и прочие производственные расходы. Помимо этого, он перечислял денежные средства на уплату налогов и сборов, там самым установив приоритет перед исполнением налоговых обязательств в ущерб конституционных прав работников», – говорится в сообщении.

Для обеспечения погашения задолженности по заработной плате на все имущество предприятия, а также на личное имущество директора (квартиру и земельный участок) наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.