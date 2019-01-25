РИАМО – 25 янв. Подвалы домов Лобни, Жуковского и Наро-Фоминска привели в порядок после проверок Госжилинспекции Подмосковья, инспекторы установили серьезные нарушения норм технической эксплуатации жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В частности, в жилом доме №23, корпус 6 по улице Ленина в Лобне было зафиксировано отсутствие теплоизоляции на трубопроводе системы отопления. В доме №8 по улице Мясищева в Жуковском выявлено подтопление подвала из стояка холодного водоснабжения, а также частичное разрушение канализационного стояка. Все вышеперечисленные нарушения установлены и при осмотре дома №20 в рабочем поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Кроме того, в подвальном помещении данного дома местами отсутствовало освещение.

«Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений является прямым нарушением жилищного законодательства. В связи с этим организациям, управляющим вышеуказанными домами, были выданы предписания об устранении нарушений», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Кроме того, в отношении заместителя управляющего АО «Жилкомсервис-Лобня» и главного инженера АО УК «Наукоград» из Жуковского были возбуждены административные дела по статье «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Ответственным должностным лицам пришлось выплатить штрафы в размере 5 тысяч рублей.

Дело о совершении административного правонарушения на заместителя генерального директора ООО «УК ЖКХ «Таманец» из Наро-Фоминска по статье «Об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» на данный момент находится на рассмотрении мирового суда.

В ходе контрольных проверок исполнения предписаний инспекторы зафиксировали, что управляющие организации в полном объеме и в установленные сроки устранили все выявленные ранее нарушения.