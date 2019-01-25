РИАМО - 25 янв. Порядка 18 тысяч экологических уроков по раздельному сбору отходов провели в школах Подмосковья с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Начиная с начала учебного года и по настоящее время в школах региона всего было организовано свыше 63 тысяч тематических мероприятий», – отметила Забралова.

По словам первого зампреда областного правительства, мероприятия проходят в различных формах, например, в виде классных часов, тематических уроков, родительских собраний и семинаров.

«Проведение обязательных уроков по грамотному сбору и утилизации отходов мы начали с 1 сентября прошлого года. Для этого областными специалистами были разработаны специальные методические материалы и сценарные планы, рекомендуемые для подготовки экоуроков. Мы уже видим результат этой работы, дети с удовольствием принимают участие в тематических мероприятиях, учатся сами и учат взрослых тому, как правильно разделять мусор. До конца февраля такие мероприятия пройдут во всех школах Подмосковья», - резюмировала Забралова.

Московская область с 1 января текущего года перешла на систему раздельного сбора отходов. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора.

Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.