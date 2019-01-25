РИАМО – 25 янв. В международном аэропорту «Шереметьево» могут построить новую станцию хранения противообледенительной жидкости, деньги на проект будут выделены из собственных средств воздушной гавани, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство станции хранения противообледенительной жидкости на перроне аэропорта «Шереметьево».

«В рамках реализации проекта будет построено двухэтажное здание станции общей площадью 945 квадратных метров, где будут размещаться административная часть, технологическое помещение с насосной станцией и водоочистной установкой, а также производственное помещение с подземной емкостью для отработанной противообледенительной жидкости», – отмечается в сообщении.

Кроме того, для размещения емкостей хранения противообледенительной жидкости будет оборудована бетонная площадка с ограждением площадью 282 квадратных метров, навес для стоянки специальной автомобильной техники площадью 602 квадратных метра и подземная емкость накопления санитарно-бытовых стоков.

«Станция будет использоваться для хранения жидкости и долговременной стоянки спецмашин-деайсеров, их заправки противообледенительной жидкостью и технической водой. Новая станция позволит проводить одновременную заправку противообледенительной жидкостью шести машин за минимальное время», – подчеркивается в сообщении.

Реализация проекта новой станции расширит возможности и повысит надежность обеспечения деайсинга воздушных судов в условиях роста интенсивности взлетно-посадочных операций и пассажиропотока в аэропорту «Шереметьево».

В 2018 году «Шереметьево Хэндлинг» приступил к обеспечению противообледенительной обработки воздушных судов всех авиакомпаний в «Шереметьеве».

«Для эффективного и качественного выполнения работ были закуплены 16 современных противообледенительных машин Tempest на специальном шасси производства компании JBT и 4 машины Vestergaard», – добавляется в сообщении.

С учетом динамичного роста пассажиропотока ПАО «Аэрофлот» и планов прихода других перевозчиков оператор наземного обслуживания аэропорта «Шереметьево» ООО «Шереметьево Хэндлинг» продолжает широкомасштабную программу закупки техники.

«В 2018 году парк компании пополнился 600 единицами техники различного назначения – заключается в пресс-релизе.