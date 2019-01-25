РИАМО - 25 янв. В настоящее время нет оснований для значительного повышения цены натурального молока в магазинах, которое прогнозируют некоторые эксперты, сообщил РИАМО в пятницу министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на экспертов сообщала, что в первой половине 2019 года цены на натуральное молоко могут подняться до 15%. Это связано с тем, что теперь на упаковке молочной продукции должна быть контрастная надпись о содержании растительных жиров. По мнению специалистов, такая информация может отпугнуть покупателей, которые предпочтут настоящее молоко, вслед за чем цена не него повысится.

«Отвечаю на вопрос прогностического увеличения отпускной цены на молочную продукцию - в данный момент нет оснований для обоснованного роста, превышающего уровень инфляции. Мы должны понимать, что стоимость молочной продукции складывается из множества факторов: коммунальных тарифов производства, налогов, цены на бензин, стоимости содержания скота, зарплаты работников предприятий», - сказал Посаженников.

Ранее он призвал СМИ больше рассказывать о пользе молока и пропагандировать употребление молочных продуктов. Посаженников также отмечал, что благодаря высокой конкуренции качество молочной продукции на рынке растет.

Пресс-служба Мособлдумы ранее сообщала, что в бюджете Московской области на 2019 год заложено почти 800 миллионов рублей на мероприятия по поддержке молочной отрасли. Регион является одним из лидеров по производству молочной продукции в стране.