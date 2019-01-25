РИАМО – 25 янв. Свыше 5 тысяч иностранных граждан, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу по паспорту болельщика, продолжаются оставаться в стране нелегально, сообщает ТАСС.
«В период проведения чемпионата мира в 2018 году по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тысяч иностранных граждан. В основном все они были законопослушны и своевременно покинули страну. На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч, но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысяч», – сказал заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Каюшкин.
Он выразил надежду, что благодаря проводимым мероприятиям, направленным на выявление нелегалов, оставшихся после ЧМ, все они к 30 марта будут выдворены.
Чемпионат мира по футболу проходил в России в первый раз, он длился месяц – с 14 июня по 15 июля. Победителем первенства стала сборная Франции. По данным Ростуризма, общее количество гостей мундиаля составило порядка 6,8 миллиона человек. Из них 3,4 миллиона были иностранцами.
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