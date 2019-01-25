РИАМО – 25 янв. Арбитражный суд Подмосковья признал законным отказ Госжилинспекции внести жилой дом №6 по Трудовой улице в лицензию УК «Аврора» из городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В июне прошлого года ООО «УК «Аврора» направило в Госжилинспекцию заявление о включении в свою лицензию дома №6 по Трудовой улице в Мытищах. Отказ надзорного ведомства управляющая компания требовала признать в судебном порядке незаконным.

«В удовлетворении этих требований Арбитражный суд отказал. Суд согласился с Госжилинспекцией в том, что предоставленный договор управления, заключенный с собственниками помещений, не соответствует требованиям Жилищного кодекса», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он добавил, что договор управления не содержал указания на порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, а также на порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств.

Арбитражный суд согласился с аргументами надзорного ведомства. В решении суда подтверждается, что отсутствующие в договоре управления условия являются существенными. Поэтому Госжилинспекция имела достаточные основания для принятия решения об отказе, и требования «Авроры» не подлежат удовлетворению.