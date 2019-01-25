РИАМО - 25 янв. В подмосковных Луховицах открыли новую модернизированную доильную ферму на базе госплемзавода «Пойма», модернизация нового оборудованного зала заняла полтора месяца, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Открыли современный модернизированный доильный зал, оснащенный оборудованием DeLaval, на ферме одного из крупнейших производителей молока в Подмосковье. Племзавод «Пойма» занимает 40-е место в России по объемам производства», – сказал Разин.

В мероприятии также приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, региональный директор Европейского региона DeLaval Андрей Гальчанский и другие представители компании, а также главы городских округов Московской и Рязанской областей, руководители и специалисты крупных сельскохозяйственных предприятий обоих регионов.

«Модернизация нового оборудованного зала заняла полтора месяца. Ферма была реконструирована. Хочу отметить, что обновление велось без остановки работы предприятия. В ходе модернизации была проведена автоматизация не только зала, но и стойлового оборудования. Были установлены контроллеры доильного места, счетчики молока, программа управления стадом, камера определения упитанности, система определения активности», – подчеркнул министр.

ФГУП «Пойма» располагает 6140 гектара сельскохозяйственных угодий, из них 2835 гектара пашни, 1731 гектара сенокосов, 1574 гектара пастбищ. Численность работников предприятия составляет 370 человек. Основное направление работы – молочное животноводство.

«Поголовье племзавода насчитывает 6800 голов КРС, 2850 голов из которых – дойное стадо. Хозяйство производит 18 тысяч тонн молока, и также занимается продажей племенного скота. Очередь на покупку племенных коров расписана на год вперед. Причем скот покупают не только подмосковные хозяйства, но и из других регионов. В частности, из Белгородской, Тульской, Смоленской областей», – подчеркнул Разин.

Растениеводство в хозяйстве представлено кормопроизводством и семеноводством злаковых кормовых трав. В «Пойме» отработана технология выращивания ярового рапса. Хозяйство также выращивает несколько гибридов кукурузы.

Перед открытием реконструированного доильного зала состоялся семинар по модернизации животноводческих ферм.

«Государственная поддержка отрасли животноводства в Подмосковье и привлечение инвестиций способствуют росту производств и продуктивности в молочных хозяйствах региона. Все реконструированные и новые фермы автоматизируются в области с использованием самых современных технологий. Это позволяет улучшать эффективность производства, снизить количество ручного труда при взаимодействии с животным, создать комфортные условия для существования животного на ферме», – заявил Разин в своем выступлении на семинаре.