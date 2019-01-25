РИАМО - 25 янв. На складе в подмосковном Краснознаменске специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям нашли зараженные срезы цветов альстромерии из Нидерландов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» при досмотре срезов цветов альстромерии, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект - Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.)», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

«Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», – уточняется в материале.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.