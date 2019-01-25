РИАМО - 25 янв. В подмосковных парках создают условия для комфортного отдыха не только летом, но и зимой, эту работу продолжат и в дальнейшем, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу управление президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета провело заседание рабочей группы на тему: «О работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды». В мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Общественные пространства, благоустроенные города - это важная программа. Мы в Московской области реализуем разные программы, приводим в порядок, делаем комфортными общественные места - скверы, парки, набережные. Каждый год мы открываем новые парки, какие-то модернизируем, делаем комфортными и удобными для постоянного времяпрепровождения. Если раньше парки были в основном комфортны летом, то сейчас многие из них работают круглогодично. И кейтеринг, и возможность погулять, и освещение, и чистые дорожки, лыжня (есть в парках – ред.)», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что на эти цели Подмосковье получает ассигнования из федерального бюджета, также регион реализует собственные инвестпрограммы.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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