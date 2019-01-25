РИАМО - 25 янв. Спасатели ликвидировали возгорание в торговом павильоне на улице Маршала Неделина в Можайском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Сообщение о задымлении на улице Маршала Неделина, дом 19 поступило в 13:39. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу.

«Происходило загорание в торговом павильоне. В 13:55 ликвидировано загорание внутренней обшивки павильона на площади 30 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», – говорится в сообщении.