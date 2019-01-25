Времена, когда ходить без шапки было модно, давно прошли. Но зимой на улицах Москвы часто можно встретить людей без головного убора, для которых даже январские морозы – не повод его надеть. Наверняка многие задавались вопросом – разве им не холодно? Корреспонденты РИАМО решили задать этот вопрос самим бесшапочникам.

Бали, 26 лет, студент:

«Я приехал на учебу в Россию из жаркой Африки. Поэтому, выходя из дома, постоянно забываю надеть шапку. Меня спасают только густые волосы и капюшон.

Конечно, мне очень холодно, когда зимой термометр показывает минус 25. Я просто не знаю, куда деться от холода, особенно если нужно мотаться по улице несколько часов.

Для здоровья это очень вредно, особенно для моего организма, который не успел адаптироваться под ледяную московскую зиму. Но я никак не могу себя приучить».

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Ашот, 44 года, IT-менеджер:

«Есть такой культурный код в России: «Я крутой и поэтому хожу без шапки». В юности я часто вызывал к себе уважение, используя такую фишку, а с возрастом понял, что в холоде есть свои плюсы.

Если я не выспался или устал на работе, то пробежка без шапки бодрит не хуже чашки крепкого кофе. Это такой адреналин!

К тому же, на улице я провожу не так много времени: из дома в офис или сбегать по делам. На случай дальних дистанций всегда держу при себе шапку, но все равно редко ее надеваю, в основном она греет мне карман. Если морозы усилятся, то придется надеть ее на голову – здоровье дороже».

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Никита, 20 лет, студент:

«Мне почти никогда не бывает холодно – наверное, голова «горячая».

Еще от шапки чешется кожа, и такое ощущение, что в волосах кто-то ползает.

Конечно, иногда я мерзну – я же не сверхчеловек. Спасает капюшон от толстовки или наушники, чтобы уши не продувало. Кстати, они отлично защищают от холодного ветра, так что можно не беспокоиться.

Друзья говорят, что я скоро облысею. Но мне сложно представить, какой должна быть температура, чтобы я решился на дискомфорт ради тепла».

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Александр, 40 лет, бухгалтер:

«Шапка у меня всегда ассоциировалась со скафандром: ничего не слышно и ощущения странные. Сколько себя помню, никогда ее не носил.

Как-то в школе отменили занятия из-за мороза, но я все равно ходил на улицу без шапки и отморозил себе ухо.

Ухо распухло, как у Чебурашки. Но меня это ничему не научило.

Я выработал для себя идеальную формулу на случай холодов: главное, чтобы ноги были в тепле и шея замотана теплым шарфом. Это работает даже для долгих прогулок».

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Валентина, 23 года, курьер:

«Я работаю курьером и целыми днями разношу документы по организациям в разных концах Москвы. Иногда в день приходится наматывать по 20 километров. Вроде бы, я должна заледенеть, но все наоборот.

Я сильно потею, поэтому в шапке мне еще жарче.

Думаю, что из-за этой истории у меня выработался иммунитет к холодам – шарф, капюшон и перчатки тоже не ношу.

В последний раз шапку надевала два года назад и решусь на это, только если на улице будет минус 50».

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Елизавета, 19 лет, студентка:

«Причина, почему я хожу без головного убора, простая – у меня круглое лицо, и они мне просто не идут, да и волосы некрасиво лохматятся.

Для подстраховки в морозы набрасываю на плечи длинный шарф, который можно намотать на голову, но он не особо греет.

Я часто болею простудой, но шапку все равно не ношу.

К тому же в шапке неудобно – я еще не встречала такие модели, которые не вызывают дискомфорта».

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Ирина, 37 лет, логопед:

«У меня проблема с сосудами, и любая, даже самая мягкая и комфортная шапка, давит мне на голову, в итоге начинается мигрень. Особенно остро это ощущается при резких перепадах температуры, как сейчас.

Я в декрете, и из дома выхожу нечасто, поэтому могу себе позволить не носить шапку. Если очень сильно замерзаю, то забегаю погреться в кафе или магазин.

Мама до сих пор пытает уговорить меня одеваться теплее, но мне некомфортно. Так что между двух зол я выбираю меньшее».