РИАМО – 25 янв. Московское областное УФАС России выдало АО «Мытищинская теплосеть» предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство выявило в действиях АО «Мытищинская теплосеть» признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 10 ФЗ РФ «О защите конкуренции», выразившиеся в ущемлении ООО «СервисГрад» путем уклонения от заключения договора поставки горячего водоснабжения и теплоснабжения. Согласно вышеуказанному закону АО «Мытищинская теплосеть» предупредили о необходимости прекращения указанных действий.

«Согласно предупреждению, АО надлежит в 10-дневный срок с даты его (предупреждения – ред.) получения направить в адрес ООО «СервисГрад» проект договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Согласно части 7 статьи 391 ФЗ «О защите конкуренции», при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, исполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением.