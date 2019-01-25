РИАМО - 25 янв. Перед российскими регионами стоит важная задача повышения доступности жилья и помочь в этом сможет снижение процентных ставок по ипотеке, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу управление президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета провело заседание рабочей группы на тему: «О работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды». В мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы накануне Госсовета, который пройдет в Татарстане, собираемся здесь, в администрации президента, с большим количеством губернаторов, чтобы обсудить дальнейшую стратегию развития жилищной политики в нашей стране. Мы должны думать, как построить доступное жилье, как сделать так, чтобы в эти квартиры въехали и учителя, и врачи, и молодые семьи. Нужно создать такие условия, чтобы доступное жилье было реально возможным. Об этом президент сказал в обращении. Наша задача, чтобы ипотека была доступной, не 10-11%, а дешевле, кто-то говорит, что она может балансировать в диапазоне от 5% до 8%», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что жилищное строительство является драйвером экономического развития.

«Жилищное строительство - это ключевой момент для развития страны, для каждой семьи», - заключил Воробьев.

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