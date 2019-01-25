РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 25 янв. В пятницу в управлении полиции Орехово-Зуева пятерым иностранцам вручили паспорта гражданина России и приняли их присягу на верность стране, сообщила специалист по связям с общественностью группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Екатерина Бибанина.

Мероприятие прошло в рамках акции «Мы – граждане России». Ее цель – формирование чувства уважения к государственным символам Российской Федерации, воспитание патриотизма и гордости за страну.

«В пятницу в управлении полиции городского округа Орехово-Зуево в торжественной обстановке пятеро иностранных граждан получили паспорта гражданина России и поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать права и свободы ее граждан», – сказала Бибанина.

Она добавила, что сотрудники полиции поздравили новоиспеченных россиян с получением главного документа и пожелали быть достойными гражданами страны.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в мероприятии приняли участие руководство муниципального управления МВД и сотрудники отдела по вопросам миграции.