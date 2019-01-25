РИАМО - 25 янв. В Подмосковье и Москве на 26 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 26 января.

Такой же уровень опасности объявили на территории Костромской, Тверской, Смоленской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Курской и Белгородской областей.

В Московском регионе 26 января будет облачно, местами ожидается снег, метель, гололедица. Температура ночью составит минус 18-16 градусов, днем - минус 10-8.

В столице в предстоящие выходные морозы сменятся двухдневным снегопадом, который принесет более половины месячной нормы осадков.