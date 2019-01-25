РИАМО - 25 янв. В Государственном гуманитарно-технологическом университете в подмосковном Орехово-Зуеве открыли «Аудиторию лидерства», проект создан вузом и Сбербанком, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«В день студента в Государственном гуманитарно-технологическом университете города Орехово-Зуево открылась «Аудитория лидерства». Класс был открыт в рамках двустороннего сотрудничества между Сбербанком и ГГТУ города Орехово-Зуево», - говорится в сообщении.

«Аудитория лидерства» - это интерактивный учебный класс для проведения обучающих лекций, семинаров и тренингов. Аудитория оформлена в ярких тонах, на стенах размещены мотивирующие цитаты об успехе. Ценность аудитории дополняют стеллажи с уникальной коллекцией книг из серии «Библиотека Сбербанка».

В рамках торжественного открытия прошли лекции «Социальные сети. Новый формат» и мастер-класс «Зачем? Размышления об эмоциональном интеллекте» от сотрудников Сбербанка.

«В современном обществе на педагогов возлагается ответственная миссия воспитания человека будущего. В нашем университете мы хотим создать атмосферу, в которой ребята будут стремиться раскрыть необходимые таланты. Это касается не только новых подходов в обучении, но и простого окружения. Очень приятно, что у нас есть партнер, который разделяет наши ценности и помогает реализовывать идеи», - отметила ректор ГГТУ Надия Юсупова.

Она подчеркнула, что теперь у студентов вуза появилась новая светлая и красивая аудитория.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в стране было больше молодых лидеров, готовых браться за сложные задачи, поэтому с удовольствием поддержали проект. Это не первое наше сотрудничество с университетом Орехово-Зуева. Совместно с ГГТУ мы создали уникальный для Московской области проект «Детям о деньгах», - уточнил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Асылхан Сыздыков.

Он пояснил, что суть проекта заключается в том, что студенты-старшекурсники обучают младших школьников и дошкольников финансовой грамотности.

«Студенты набираются опыта и учатся проявлять лидерские качества. Проект существует около года, за это время мы смогли обучить азам финансовой грамотности более 500 детей. Уверен, что в этом году обученных детей и студентов станет еще больше», - добавил Сыздыков.

По словам Юсуповой, за год сотрудничества университет получил компетенции и технологии, которых могло не быть еще много лет.