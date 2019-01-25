РИАМО – 25 янв. В России необходимо перезапустить государственную программу субсидирования ипотечных ставок для приобретения жилья в новостройках, которая действовала до 2017 года, сообщил в пятницу руководитель редакционной группы Государственного совета РФ, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

В пятницу управление президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета провело заседание рабочей группы на тему: «О работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды». В мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По федеральной программе «Ипотека» поступило много предложений. Сегодня ипотечные ставки поползли вверх, потому что ключевая ставка изменилась, есть некие предпосылки, что, возможно, будут еще изменения; (необходимо – ред.) предусмотреть программу субсидирования, которая работала в 2015-2016 годах. Давайте думать над тем, как завести еще раз такую программу, чтобы поддержать спрос на рынке жилья», - сказал Якушев в ходе заседания.

Он отметил, что главным администратором по федеральному проекту «Ипотека» является министерство финансов.