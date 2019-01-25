РИАМО – 25 янв. Суд признал законным предписание о выплате штрафа управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям к сельхозпредприятию в Наро-Фоминском городском округе, собственник не должен зплатить 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Ранее была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Совхоз Веселевский», собственника земельного участка площадью 15,9 гектара, расположенного в Наро-Фоминском округе.

«В процессе проведения проверки управлением был выявлен факт нарушения земельного законодательства РФ, выразившийся в неосуществлении должного контроля за выполнением установленных требований и мероприятий по защите земель сельскохозяйственного производства от зарастания сорной растительностью, а также за проведением мероприятий в области плодородия почв», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением должностное лицо «Совхоза Веселевский» было привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

«Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», – добавляется в материале.

Не согласившись с постановлением управления, должностное лицо ООО обратилось в Наро-Фоминский городской суд с жалобой о признании незаконным и подлежащим отмене постановления.

«В январе 2019 года решением Наро-Фоминского городского суда Московской области постановление управления в отношении должностного лица ООО «Совхоз Веселевский» оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», – заключается в сообщении.